Формирование навыков функционального чтения

8 4. В большом городе вы оказались в метро и заметили, что часто слышите одну и ту же фразу: «Не подскажете, как добраться до станции...» 5. Заполняя бланк беседы по развитию, в графе «Функциональные обязанности» работник написал: сканирование рынка, отслежка платежей, забивание клиентов в базу, а также их поиск и обаяние. 6. На одном из избирательных участков каждый четвертый избиратель заполнил бюллетень неверно. Голоса данных избирателей были аннулированы В результате непрофессиональных действий водителя автобуса произошла серьезная авария... Задание Contents 2. No table of contents entries found. 1. Какие умения нужны современному школьнику, чтобы справляться с решением жизненно важных проблем? Обсудите варианты ответов в группах. 2. Заполните правый столбик таблицы «Индикаторы фунциональной грамотности». Какие выводы вы сделали? Представьте решение группы. 1. Общая грамотность написать..., считать..., отвечать на вопросы Компьютерная грамотность искать..., пользоваться..., создавать Грамотность действий в оказать..., обратиться..., заботиться... чрезвычайных ситуациях 4. Информационная грамотность находить и отбирать..., пользоваться.., анализировать Коммуникативная грамотность работать..., расположить..., не поддаваться Грамотность владения ин. яз. перевести..., рассказать..., общаться Бытовая грамотность выбирать...,планировать..., использовать Правовая и общественнополитическая отстаивать...,объяснять..., анализировать... грамотность Задание 3. Ознакомьтесь с информацией. Назовите международные исследования, которые связаны с оценкой качества чтения. TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) Международное исследование по оценке качества математического и естественнонаучного образования. 6

